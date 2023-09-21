Правительство РФ ввело гибкие пошлины на экспорт с привязкой к курсу рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России ввело гибкие пошлины на экспорт с привязкой к курсу рубля. Это необходимо для защиты внутреннего рынка, сообщается в телеграм-канале госоргана.

По данным правительства, новые правила начнут действовать с 1 октября 2023 года. При этом, мера будет временной. Пошлина составит от 4 до 7% в зависимости от курса национальной валюты, то есть при 80 рублях за доллар она будет нулевой.

Пошлина для удобрений будет составлять до 10% в зависимости от рубля. Такое решение позволит защитить внутренний рынок от необоснованного повышения цен. Гибкие пошлины на экспорт вводятся до конца 2024 года.

Между тем, глава “Газпром нефти” Александр Дюков отметил, что введение пошлины на экспорт топлива в долгосрочной перспективе может вызвать дефицит топлива на внутреннем российском рынке.