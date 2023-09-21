Пентагон сообщил, что на Украину в ближайшие дни доставят танки Abrams Фото: REUTERS

В Пентагоне сообщили о новых поставках вооружения Киеву. В скором времени на Украину будут доставлены танки Abrams, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

По словам Райдера, по соображениям безопасности Пентагон не будет анонсировать точных дат поставок танков.

"Могу только сказать, что мы ожидаем, что они прибудут на Украину в ближайшие дни и недели", - сказал он на брифинге для прессы.

Кроме того, представитель Пентагона добавил, что поставки батальонного комплекта танков идут в соответствии с установленным графиком.

Кроме того, советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что американский лидер в четверг анонсирует новый пакет военной помощи Киеву, куда войдут средства противовоздушной обороны и кассетные боеприпасы. При этом там не будет оперативно-тактических ракет.