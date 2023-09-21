Пищевой технолог рассказала, чем кормить подростков, увлекающихся анимэ

Важно, чтобы питание ребенка было сбалансированным, говорят диетологи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Детям и подросткам бывает трудно угодить в еде, как решить проблему для ребят, которые увлекаются анимэ, рассказала «Газете.ru» пищевой технолог Людмила Румянцева.

- Из азиатской еды детям наверняка понравятся моти, темаки и курица в карамели с соевым соусе. Все это можно приготовить дома, - считает Румянцева.

Курицу она посоветовала жарить с чесноком, соевым соусом и перцем. Куриное филе нужно обмыть, нарезать на мелкие кусочки и высушить. Для приготовления пирожного моти понадобится рисовая мука, сахарная пудра и вода и крахмал. Темаки — простой перекус из водорослей нори, риса, рыбы или крабовых палочек и огурца.

Ранее телеканал «360» сообщил, что быстрые завтраки, состоящие из растворимых каш, сладкого какао и бутербродов, не смогут дать детям нужного количества энергии на длительное время. Особенно опасны быстрорастворимые каши, поскольку в них производители добавляют большое количество красителей, сахара и ароматизаторов.

По данным Life.ru, одной из составляющих завтрака должен быть белок, который быстро усваивается. Он необходим для роста и развития организма. Например, подойдут творог или сырники. Кроме того, стоит давать ребёнку яйца.