Киркоров рассказал, как спасал от смерти певицу Милу Романиди

Филипп Киркоров и певица Мила Романиди обнимались на презентации Фото: Руслан РОЩУПКИН

Филипп Киркоров лично спасал певицу Милу Романиди после того, как она едва не погибла. Милу ударило током, и ее пришлось нести на руках, рассказал король поп-эстрады, передает сайт mk.ru.

- Мы были на на гастролях, выступали на стадионе, шел дождь. И на репетиции Милу шарахнуло током прямо на сцене. Это происходило на моих глазах. А потом мы выносили Милу на руках, чтобы ее отвезли в больницу, - вспомнил Филипп на презентации видеоклипа Романиди.

Как призналась сама певица, ее спасло случайное стечение обстоятельств — один из музыкантов оказался медиком. Во время непрямого массажа сердца у Милы сломалось несколько ребер.

По признанию Киркорова, с Романиди он дружит уже более 35-ти лет.

Ранее KP.RU сообщил, что громкую вечеринку по случаю выхода видеоклипа на новую песню «Какая ерунда» устроила певица Мила Романиди. Филипп Киркоров появился в зале с огромным букетом цветов, который Романиди едва удержала в руках. Киркоров сделал неожиданное признание. Оказалось, что отношения у них были не только творческие. Киркоров рассказал, что его мама Филиппа хотела видеть Романиди в качестве своей невестки. Об этой своей тайной симпатии Киркоров еще никогда не рассказывал.

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