Отец военнослужащего ВС РФ уехал в зону СВО, узнав о ранении сына

Боец получил ранение в шею, после чего в зону спецоперации приехал его отец Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отец российского военнослужащего отправился в зону СВО после ранения сына, который служит по контракту на Донецком направлении. Об этом рассказал боец с позывным "Морячок", пишет РИА Новости.

По словам бойца, ранение случилось после Мариуполя, пуля попала в шею. В госпитале боец позвонил матери и узнал, что его отец тоже в зоне спецоперации.

"Он сказал: "Сын не может участвовать, значит, пойду я". А после ранения я зашел обратно, и вот теперь мы вместе", - поделился военнослужащий.

Также боец отметил , что его отец ранее участвовал во второй чеченской кампании, после чего ушел в отставку. В зону СВО он приехал, узнав о ранении сына.

"Ранее он воевал, но очень давно, еще когда Вторая чеченская была. После этого он вернулся домой и сказал, что завязал с боевыми действиями. Когда началась спецоперация, ему было 47 лет. Он в группе разведки, а я сейчас обучаюсь на СОБа", - поделился солдат.

Между тем, президент РФ Владимир Путин назвал бойцов специальной военной операции настоящими героями.

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