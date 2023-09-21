В Туле восстановили подачу электроэнергии после аварии

В Туле пять тысяч человек остались без света, аварию оперативно ликвидировали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Зареченском районе Тулы из-за аварии на трансформаторе вечером в четверг 21 сентября без электричества остались шесть улиц. Информацию об этом сайту KP.RU подтвердили очевидцы, проживающие на улице Максима Горького в Туле.

Сообщается, что света не было на этой улице, а также на улицах Заварной, Карпова и других. В общей сложности в зоне отключения проживают без малого пять тысяч жителей, в том числе более 400 детей.

В МЧС сообщили, что авария была оперативно ликвидирована, электроснабжение восстановлено.

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