Путин пошутил о просьбе Грефа дать миллиард на «Школу 21»

Путин пошутил в ответ на просьбу Грефа о федеральном финансировании проекта "Школа 21". Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин шутливо пристыдил главу Сбера Германа Грефа за просьбу выделить миллиард из федерального бюджета на строительство кампусов для школ программирования «Школа 21».

«Герману Оскаровичу стыдно говорить, что он просит у Федерации миллиард. Такой богатый и просит миллиард. Просто почему он не называл сумму? Ему стыдно», - сказал Путин после того, как во время посещения новгородского филиала школы Герман Греф слегка замялся прежде, чем озвучить необходимую сумму.

Президент пообещал удовлетворить просьбу главы Сбера.

Напомним, Путин посетил учебное пространство проекта Сбера «Школа 21» во время визита в Великий Новгород в четверг 21 сентября.

Также президент России Владимир Путин посетил центр поддержки участников специальной военной операции «Возвращение», в Великом Новгороде.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета заявил, что антироссийские санкции не только в чем-то тормозят, но и стимулируют развитие РФ.