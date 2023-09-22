Армения призвала ООН срочно направить миссию в Нагорный Карабах

Армения потребовала послать в Нагорный Карабах миссию ООН. Фото: REUTERS

Армения требует от международного сообщества осудить боестолкновения и удары по гражданским объектам в Нагорном Карабахе и настаивает на немедленной отправке в регион миссии ООН. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

«Взываю к Совету Безопасности предпринять следующие срочные меры. Осудить возобновление боестолкновений и удары по гражданским объектам и инфраструктуре, потребовать полного выполнения обязательств по международному гуманитарному праву, незамедлительно развернуть межведомственную миссию ООН в Нагорном Карабахе», - сказал Мирзоян на заседании Совбеза ООН.

Министр заявил, что «ряд игроков» намерен вовлечь Армению в военные действия.

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе и потребовал распустить правительство региона, а вооруженные формирования сложить оружие для установления мира.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил власти Азербайджана в попытке захватить населенные пункты Нагорного Карабаха и заявил, что в регионе нет армянских военных.

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