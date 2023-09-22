Харьковское подполье сообщило о ракетном ударе по танковому заводу

Харьковское пророссийское подполье сообщило о ракетном ударе по заводу, производящему танки. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS

Российские войска нанесли ракетный удар по заводу транспортного машиностроения в Харькове. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева.

Сообщается, что удар был нанесен около шести часов утра утром 21 сентября.

По словам Лебедева, зафиксировано шесть взрывов.

«Третий из них был с большим выхлопом пламени, и, по свидетельству харьковчан, было облако дыма вместе с искрами», - сказал координатор, уточнив, что завод производит танки для ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Киеве прозвучала серия мощных взрывов 21 сентября. В украинской столице второй раз за день объявили воздушную тревогу.

Также сообщалось, что пункт дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) был поражен в городе Черкассы.

Напомним, 21 сентября в Одесской области на юге Украины произошла серия взрывов. Ранее в этом регионе была объявлена воздушная тревога.