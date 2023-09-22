Минэнерго: запрет на экспорт топлива введен бессрочно

Ограничения на экспорт топлива в России введены бессрочно, заявил замминистра энергетики. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива в России введен бессрочно. Об этом заявил первый замминистра энергетики Павел Сорокин, комментируя соответствующее решение российского правительства. Видеокомментарий размещен в Telegram-канале ведомства.

По словам замминистра, эффект от введенных ограничений должен проявиться быстро.

«Данная мера должна дать эффект очень быстро, потому что прекратится вымывание, потому что достаточно ощутимый объем покупался недобросовестными участниками рынка на бирже или на нефтебазах и далее вывозился на экспорт», - сказал Сорокин, отметив, что благодаря ограничениям не только будут закрыты все потребности, но и будет создан избыток топлива на рынке, что повлияет на оптовую цену топлива.

Напомним, временный запрет на экспорт бензина и дизеля из РФ вводится с 21 сентября 2023. Он не распространяется на товары, вывозимые в страны ЕАЭС, гуманитарные грузы и топливо для российских военных за рубежом.

В правительстве пояснили, что эти меры помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей.

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