«Отвратительно и опасно». Захарова ответила Урсуле фон дер Ляйен

Мария Захарова назвала очередной антироссийский выпад фон дер Ляйен отвратительным и опасным. Фото: Иван МАКЕЕВ

Попытка главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен возложить ответственность за ядерную бомбардировку Хиросимы на Россию является «отвратительной и опасной». Так прокомментировала слова главы ЕК официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова процитировала высказывание фон дер Ляйен во время вручения награды Атлантического совета японскому премьер-министру Фумио Кисиде.

«Многие ваши родственники погибли, когда атомная бомба сравняла Хиросиму с землёй. Вы выросли на историях выживших и хотели, чтобы мы вняли тем же историям, взглянули в прошлое и узнали что-то о будущем... Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие. Это отвратительно, это опасно и под сенью [в контексте] Хиросимы — непростительно», - привела Захарова слова фон дер Ляйен, отметив, что та ни слова не сказала о том, что бомбы на японские города сбросили США.

«Отвратительно и опасно то, как врёт Урсула Фон дер Ляйен», - резюмировала Мария Захарова.

Ранее посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя выступление президента Украины Владимира Зеленского на ГА ООН, заявил, что Киев мог бы спровоцировать ядерную катастрофу мирового масштаба при наличии соответствующего оружия.

Тем временем французский политик Филиппо обвинил фон дер Ляйен в расизме из-за ущемления прав россиян.