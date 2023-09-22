Вучич в ООН заявил о сотрудничестве Сербии с США и Россией

Вучич заявил, что Сербия развивает контакты как с Россией, так и с США. Фото: REUTERS

Сербия развивает «почти отличное» сотрудничество с США, в то же время не прерывая «важных и исторических» связей с Россией. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

«Мы не разделяем людей по цвету кожи и религиозным убеждениям, поэтому наши отношения с КНР, Южной Кореей, Японией и многими арабскими и мусульманскими странами находятся на высочайшем историческом уровне. Мы также не прерываем наших важных и исторических связей с РФ», - сказал Вучич, подчеркнув, что Сербия будет поддерживать «большую и традиционную» дружбу на всех континентах.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц на 78-й сессии ГА ООН выступил перед почти пустым залом.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время своего выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблее организации в Нью-Йорке затронул тему борьбы с изменениями климата, заявив, что человечество «открыло врата ада».