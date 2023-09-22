Умерла Нина Беляева, актриса из «Сказки о царе Салтане»

Умерла актриса Беляева, сыгравшая Повариху в "Сказке о царе Салтане". Фото: кадр из фильма.

Актриса Нина Беляева умерла в возрасте 92 лет в четверг 21 сентября. Информация об этом размещена на портале kino-teatr.ru.

Нина Беляева – советская актриса, известная по роли в фильме-сказке «Сказка о царе Салтане», в котором она сыграла Повариху. Также Беляева снималась в фильмах «Свет далекой звезды», «Коммунист», «Шли солдаты» и другим. Работала в Московском академическом театре Сатиры и в отделении чтецов Московской государственной академической филармонии.

О причинах смерти актрисы не сообщается.

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