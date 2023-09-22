Лавров обсудил ситуацию на Украине с Гутеррешем

Лавров встретился с Гутеррешем и обсудил с ним ситуацию на Украине. Фото: REUTERS

Глава российского МИД Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерреш обсудили конфликт на Украине и ряд других вопросов в четверг 21 сентября. Об этом сообщает пресс-служба всемирной организации.

Сергей Лавров призвал Анониу Гутерреша не допускать втягивание представителей структур ООН в политизированные инициативы в контексте украинского кризиса, сообщает пресс-служба российского дипломатического ведомства.

«Заострено внимание на заверениях Генсекретаря ООН воздерживаться от участия в начинаниях, не предполагающих участия всех сторон. С.В.Лавров также указал на недопустимость использования в ооновских статистических и иных документах «двойных стандартов» применительно к различным территориям», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на встрече 21 сентября Лавров и Гуттереш намерены обсудить вопросы выполнения стамбульских договоренностей в рамках экспорта российского продовольствия и удобрений.

Также сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров иронично высказался о «проблеме» РФ с изоляцией во время встречи с генсеком Лиги арабских государств Ахмедом Абу-аль-Гейтом на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.