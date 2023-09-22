В Мордовии количество отравившихся газом студентов достигло 37

В Мордовии студенты отравились газом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

37 человек с симптомами отравления газом обратились за медицинской помощью в Краснослободске в Мордовии. Об этом сообщил глава республики Артем Здунов.

Сообщается, что большинство пострадавших – студенты Краснослободского медицинского колледжа.

«За медицинской помощью обратились 37 человек, все с симптомами отравления. В основном это студенты Краснослободского медколледжа, от 16 до 20 лет», - написал Здунов в своем Telegram-канале, уточнив, что все пациенты госпитализированы.

В Краснослободской больнице лечением пострадавших занимается главный токсиколог республики Левкин, добавил Здунов.

«Следственным комитетом России по Мордовии возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», - сообщил глава республики.

Ранее сообщалось, что 22 человека отравились газом в медицинском колледже в Краснослободске.

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