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НовостиНаука22 сентября 2023 2:48

На дне Марианской впадины нашли неизвестный сифовирус

Вирус может широко распространиться в море, но не способен заразить человека
Мария ПАВЛОВА
В море нашли неизвестный ранее вирус.

В море нашли неизвестный ранее вирус.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Ученые обнаружили на дне Марианской впадины ранее неизвестный вирус. Об этом сообщается в издании Microbiology Spectrum.

Новый вирус найден на глубине в 8,9 тысячи метров. Он получил название vB_HmeY_H4907.

«Насколько нам известно, это самый глубоко изолированный сифовирус из океана», - пишут авторы исследования.

Сообщается, что новый вирус способен широко распространиться в морской среде, но неспособен заразить человека.

Ранее сообщалось, что на границе Монголии и России нашли больного с подозрением на чуму.

Напомним, в июне в Монголии также зафиксировали случай заражения бубонной чумой. В больницу попал 21-летний молодой человек. Около сорока жителей региона, контактировавшие с ним, были изолированы. Подробности здесь на KP.RU.

Тем временем иммунолог назвал главное отличие штамма пирола от других вариантов коронавируса.