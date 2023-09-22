На дне Марианской впадины нашли неизвестный сифовирус

В море нашли неизвестный ранее вирус. Фото: Мария ЛЕНЦ

Ученые обнаружили на дне Марианской впадины ранее неизвестный вирус. Об этом сообщается в издании Microbiology Spectrum.

Новый вирус найден на глубине в 8,9 тысячи метров. Он получил название vB_HmeY_H4907.

«Насколько нам известно, это самый глубоко изолированный сифовирус из океана», - пишут авторы исследования.

Сообщается, что новый вирус способен широко распространиться в морской среде, но неспособен заразить человека.

Ранее сообщалось, что на границе Монголии и России нашли больного с подозрением на чуму.

Напомним, в июне в Монголии также зафиксировали случай заражения бубонной чумой. В больницу попал 21-летний молодой человек. Около сорока жителей региона, контактировавшие с ним, были изолированы. Подробности здесь на KP.RU.

Тем временем иммунолог назвал главное отличие штамма пирола от других вариантов коронавируса.