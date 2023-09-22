В Томске подростка с «коктейлем Молотова» задержали за попытку диверсии

В Томске задержали подростка за попытку диверсии. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Томске подросток пытался совершить диверсию на железной дороге, он задержан, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Сообщается, что подросток пытался поджечь релейный шкаф при помощи так называемого «коктейля Молотова» (бутылки с зажигательной смесью). За это он рассчитывал получить вознаграждение, уточнили в ведомстве. Инцидент произошел в сентябре. Подросток был задержан.

«Ему предъявлено обвинение в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сказано в сообщении ведомства.

Подробности о попытке диверсии в Томске читайте здесь на KP.RU.

Тем временем ответственным за прорыв дамбы в Уссурийске избрали меру пресечения. Директора МКУ «СЕЗЗ» и его заместителя заключили под домашний арест.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы России нанесли удар по военным объектам, центрам разведки и подготовки диверсантов украинской армии, поразив все назначенные объекты. Об этом рассказало Министерство обороны РФ.