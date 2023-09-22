РИА Новости: украинские спецслужбы пытаются вербовать офицеров РФ в мессенджерах

Российский военный рассказал о попытке украинских спецслужб завербовать его при помощи мессенджера. Фото: REUTERS

Украинские спецслужбы пытаются вербовать российских офицеров через мессенджеры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на офицера, который подвергся такой попытке.

Сообщается, что с российским военным велась переписка в мессенджере WhatsApp. В ходе переписки офицеру предлагали денежное вознаграждение за предоставление информации о расположении российских войск, техники, командных и наблюдательных пунктов.

Офицер призвал товарищей быть бдительными и рассказал, что сообщил о попытке вербовки командованию.

Ранее в Томске подростка с «коктейлем Молотова» задержали за попытку диверсии. Несовершеннолетний пытался поджечь релейный шкаф на железной дороге, за это ему было обещано вознаграждение.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы России нанесли удар по военным объектам, центрам разведки и подготовки диверсантов украинской армии, поразив все назначенные объекты. Об этом рассказало Министерство обороны РФ.