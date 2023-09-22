Байден назвал испаноязычных активистов чернокожими и не извинился

Байден назвал латиноамериканцев чернокожими. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден назвал чернокожими испаноязычных активистов, выступая на мероприятии Института испаноязычного собрания в конгрессе. Эта организация занимается продвижением перспективных лидеров латиноамериканского происхождения и обеспечивает их связь с различными структурами.

Об очередном конфузе Байдена рассказывает издание New York Post.

Сообщается, что президент заявил о своем восхищении «чернокожей фракцией в конгрессе». Байден не обратил внимания на свою оговорку или сознательно решил ее не исправлять, отмечает издание.

Накануне президент США Джо Байден два раза подряд практически дословно рассказал спонсорам своей кампании по переизбранию одну и ту же историю.

Ранее Байден на встрече в Нью-Йорке не пожал руку президенту Бразилии. При выходе на сцену американский лидер чуть не сбил бразильский флаг, а во время выступления путался в словах.