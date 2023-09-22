Что произошло в ночь на 22 сентября

Захарова упрекнула во лжи фон дер Ляйен, которая обвинила Россию в бомбардировке Хиросимы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Попытка главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен возложить ответственность за ядерную бомбардировку Хиросимы на Россию является «отвратительной и опасной». Так прокомментировала слова главы ЕК официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В Пентагоне обнародовали список вооружений и боеприпасов, которые Украина получит в рамках нового пакета военной помощи. Сообщается, что Киев получит кассетные снаряды, боеприпасы для РСЗО HIMARS, специальные пулеметы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами и системы ПВО Avenger, противотанковые ракетные комплексы TOW, Javelin и AT-4, другие боеприпасы, технику и запчасти.

Президент США Джо Байден в очередной раз оконфузился. Он два раза подряд практически дословно рассказал спонсорам своей кампании по переизбранию одну и ту же историю. После этого Байден назвал испаноязычных активистов чернокожими и не извинился.

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