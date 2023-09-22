В двух областях Украины объявлена воздушная тревога утром 22 сентября

На Украине объявлена воздушная тревога Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В двух областях Украины прозвучали сирены воздушной тревоги утром в пятницу, 22 сентября. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Так, предупреждающие сигналы об угрозе с неба в 7:12 по московскому времени прозвучали сначала в Днепропетровской области, а через 10 минут сирена сработала в Николаевской области.

Напомним, воздушная тревога была объявлена по всему Киеву утром 21 сентября. Тогда в некоторых местах украинской столицы прозвучала серия мощных взрывов.