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НовостиПолитика22 сентября 2023 4:50

В двух областях Украины объявлена воздушная тревога утром 22 сентября

Сирена сработала в Днепропетровской и Николаевской областях
Дарья ЧИПУРНАЯ
На Украине объявлена воздушная тревога

На Украине объявлена воздушная тревога

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В двух областях Украины прозвучали сирены воздушной тревоги утром в пятницу, 22 сентября. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Так, предупреждающие сигналы об угрозе с неба в 7:12 по московскому времени прозвучали сначала в Днепропетровской области, а через 10 минут сирена сработала в Николаевской области.

Напомним, воздушная тревога была объявлена по всему Киеву утром 21 сентября. Тогда в некоторых местах украинской столицы прозвучала серия мощных взрывов.