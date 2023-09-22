Лавров призвал Гутерриша к процедуре арбитража из-за невыдачи виз со стороны США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на ГА ООН в Нью-Йорке Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях Генассамблеи в Нью-Йорке призвал португальского коллегу инициировать запуск процедуры арбитража против США. Об этом говорится на сайте российского дипведомства.

Так, Лавров обратил внимание Гутерриша на продолжающиеся нарушения США своих обязательств по соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года. В перечень нарушений входят отказ американской стороны от выдачи виз российским дипломатам и представителем ряда других стран по линии ООН.

Глава МИД России подчеркнул, что эта ситуация требует скорейшего запуска процедуры арбитража против США, которая может быть инициирована Гутерришем.

Кроме того, Лавров обсудил с Гутерришем украинский конфликт. Российский дипломат призвал генсека ООН не допускать "двойных стандартов" по отношению к различным территориям.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США предельно усложнили процедуру выдачи виз российским представителям и не все из них получили разрешение на въезд в страну. Кроме того, сейчас в Нью-Йорке на Генассамблее ООН у журналистов из РФ действуют визы, который "ограничивают перемещение".