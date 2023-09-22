Зеленский объявил о создании совместной оборонной системы Украины и США Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что Киев и Вашингтон создадут совместную оборонную экосистему, в рамках которой собираются производить необходимое вооружение.

«Работать вместе, чтобы вместе с Соединенными Штатами Украина производила необходимое оружие … Мы готовимся вместе с США создать новую оборонную экосистему, производить оружие, вместе работать над укреплением свободы и защитой жизни», - заявил украинский президент, отметив, что появится новая промышленная база, а также новые рабочие места.

Ранее Зеленский около часа выступал перед сенаторами США по вопросу нового пакета военной помощи, признав, что без постоянной поддержки западных стран украинские войска проиграют в конфликте.

Тем временем группа американских сенаторов выступила против выделения помощи Киеву на 24 млрд долларов без отчета о том, как были потрачены средства, выделенные ранее.