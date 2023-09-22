Марочко: боевики ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции у Новоселовского в ЛНР

ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции у Новоселовского в ЛНР Фото: REUTERS

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпринимают попытки вернуть утраченные из-за продвижения ВС России позиции у населенного пункта Новоселовское на Купянском направлении. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По словам Марочко, ВСУ предпринимают активные действия в районе населенного пункта Новоселовское. В ходе обстрелов противник пользуется кассетными боеприпасами.

"Также на регулярной основе малыми группами украинские боевики пытаются зайти нашим обороняющимся порядкам во фланги", - приводит слова Марочко РИА Новости.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ пытается создать две ударные группы в районе Петропавловки на Купянском направлении, чтобы взять в полукольцо подразделения РФ. При этом противник ежедневно несет существенные потери.

Так, на Купянском направлении всего за сутки ВСУ лишились 20 боевиков. А общие потери украинской армии с начала наступления превысили отметку в 71 тысячу боевиков.