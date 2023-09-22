Суд США приговорил бывшего топ-менеджера «Новатэка» Джитвэя к семи годам тюрьмы. Фото: ТАСС

Cуд США приговорил бывшего заместителя председателя правления «Новатэк» Марка Джитвэя к семи годам лишения свободы за реализацию схемы сокрытия доходов и подачу ложной информации в налоговое управление. Об этом сказано на сайте Минюста США.

Как сообщили в суде, обвиняемый в период с 2005 по 2015 год скрывал свое владение и контроль за значительными активами, не подавая налоговые декларации и не выплачивая налоги с доходов в миллионы.

Напомним, Джитвэя арестовали в США в 2021 году по обвинению в неуплате налогов на сумму 93 млн долларов. По версии обвинения, предприниматель не предоставлял данные об офшорных активах, скрывая информацию о своих доходах и уклоняясь от уплаты налогов. По каждому из нескольких обвинений ему грозило от пяти до 20 лет лишения свободы.

Джитвэй работал в России с 1995 года, а в 2003 году был избран членом Совета директоров «Новатэка». С 2010 года он стал заместителем председателя правления компании, получив через девять лет российское гражданство.