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НовостиВ мире22 сентября 2023 6:59

"Смертельно опасно": Британия передала Украине отравленную технику для ВСУ

Express: Британия передала Украине танки Challenger 2 с ядовитым асбестом
Дарья ЧИПУРНАЯ
Британия могла поставить ВСУ технику с ядовитым асбестом

Британия могла поставить ВСУ технику с ядовитым асбестом

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Великобритании передало на вооружение Украине отравленную технику. Об этом сообщает британское издание The Daily Express.

В материале сказано, что свыше двух тысяч единиц британской военной техники может содержать в себе потенциально смертельно опасные материалы. Так, в корпусах техники содержится ядовитый асбест.

Ядовитое вещество может вызывать заболевания с летальным исходом. При попадании в легкие человека высок риск развития рака. Сообщается, что отравленное вещество может содержаться в поставленных ВСУ танках Challenger 2, бронемашинах пехоты Warrior, а также в бронетранспортерах Bulldog.

Напомним, ВС России впервые уничтожили британский танк Challenger 2 на поле боя 5 сентября. Это случилось под Работино в Запорожской области. Позже стало известно, что российские войска уничтожили еще один хваленый британский танк в Запорожской области при помощи "Корнета".

Ранее KP.RU рассказал, как изменится ход спецоперации, когда через месяц украинский потенциал будет окончательно исчерпан.