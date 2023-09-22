Советник Алиева заявил о возможной амнистии сложивших оружие военных Карабаха Фото: REUTERS

Власти Азербайджана могут амнистировать сложивших оружие жителей Нагорного Карабаха. Такое заявление в пятницу, 22 сентября, сделал советник по внешней политике президента страны Хикмет Гаджиев.

«Даже в отношении бывших комбатантов, если их можно так классифицировать, мы рассматриваем возможность амнистии или также ссылаемся на амнистию», - сказал советник президента Азербайджана агентству Reuters.

Гаджиев также сообщил, что некоторые члены вооруженных формирований публично заявили о своих намерениях продолжать сопротивление.

Напомним, в среду, 20 сентября власти непризнанной республики Нагорного Карабаха заявили о решении прекратить огонь, которое вступило в силу в тот же день. Такое заявление позже подтвердило Министерство обороны Азербайджана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что официальные армянские власти не принимали никакого участия в переговорах между властями Азербайджана и Нагорного Карабаха, но, как он отметил, Ереван примет к сведению заявления Баку по Карабаху.