ЦБ выпустил серебряную монету, посвященную вхождению в состав РФ новых регионов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центробанк РФ в пятницу, 22 сентября, выпускает в обращение памятную серебряную монету, которая посвящена вхождению в состав России новых регионов, а состоит в серии «Исторические события». Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Монета номиналом три рубля была изготовлена тиражом три тысячи штук из сплава 925-й пробы и сдержит в себе 31,1 грамма серебра.

На оборотной стороне монеты можно увидеть стилизованное изображение Конституции РФ, которая раскрыта на статье 65. Все это на фоне центральной части Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца, а также герба РФ вместе с флагами Донецкой и Луганской Народных Республики (ДНР и ЛНР), Запорожской области и Херсонской области.

Изображения Конституции РФ и Георгиевского зала были выполнены в технике лазерного матирования. Герб и текст Конституции представлены в рельефе, а флаги - в цвете. По окружности написаны рельефные надписи: «Вхождение в состав Российской Федерации» и «30 сентября 2022 г».

ЦБ выпустил серебряную монету, посвященную вхождению в состав РФ новых регионов

Напомним, месяц назад, 22 августа, Центробанк РФ выпустил в обращение новые, памятные монеты, из серии «Сохраним наш мир», которые получили общее название «Белка обыкновенная».