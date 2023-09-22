Александр Моор: «От того, как будет двигаться вперед отечественное машиностроение, зависит работа российского ТЭК, а, следовательно, вся наша экономика»

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Промышленно-энергетический форум TNF-2023 завершился в Тюмени вчера. Александр Моор рассказал, что в масштабном мероприятии приняли участие почти 12 тысяч топ-менеджеров и специалистов российских компаний топливно-энергетического комплекса, представителей промышленных предприятий, органов власти, научного и экспертного сообществ, а также гостей из Саудовской Аравии, Беларуси, Узбекистана, Китая, Казахстана, Южной Кореи, Бразилии, Сербии, Венесуэлы, Индии.

«В этом году форум показал рекордные результаты. В нем участвовали более 2,9 тысячи предприятий. В рамках деловой программы состоялось 80 мероприятий, подписано свыше 50 соглашений. На Технологических днях ТНФ-2023 было представлено 56 проектов», – пояснил губернатор.

Площадь выставки, которая сопровождала форум TNF EXPO, превысила 3 тысячи квадратных метров, а свои экспозиции представили семи десятков компаний.

Почетный гость и основной спикер форума заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак подчеркнул, что Промышленно-энергетический форум TNF-2023 позволит синхронизировать усилия российской промышленности, нефтегазовых компаний и государства по обеспечению технологического суверенитета российского топливно-энергетического комплекса. А Тюмень вице-премьер назвал ключевым технологическим центром российской нефтегазовой отрасли.

«Только вместе мы сможем достичь цели, которая стоит перед нефтегазовой отраслью – обеспечение ее бесперебойного функционирования и поступательного развития», – сказал Александр Новак.

«Площадка ТНФ стала очень авторитетной. Здесь встречаются профессионалы для обсуждения новых вызовов, которые становятся все более глобальными. В Уральском федеральном округе добычей углеводородного сырья занимаются три региона: Тюменская область, Ямал и Югра. В Свердловской, Челябинской и Курганской областях активно развивается машиностроение. При этом Тюменская область занимает особое место. Она не только источник углеводородного сырья. Созданный усилиями региона нефтегазовый кластер работает на стыке между производителями оборудования и добывающими компаниями», – отметил полномочный представитель главы государства в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, который принял участие в пленарном заседании TNF-2023 в онлайн-режиме .

В рамках форума Александр Новак и Александр Моор открыли модернизированный топливный терминал «Туринский» компании «Газпром нефть». Помимо этого в Тюмени был заложен первый камень в основание нового завода нефтегазового оборудования. Компания «Технологии ОФС» планирует построить новое производство в 2025 году.

«Мы пришли к однозначному выводу: от того, как будет двигаться вперед отечественное машиностроение, зависит работа российского ТЭК, а следовательно, вся наша экономика. Здесь очень важна кооперация между промышленностью и компаниями, добывающими углеводородное сырье», – прокомментировал Александр Моор ежегодный рост объемов заказов, которые размещают компании ТЭК на тюменских предприятиях. В 2022 году общая сумма выросла до 220 миллиардов рублей, т.е. в 2 раза.

Глава региона подтвердил готовность регионального правительства поддержать создание в Тюменской области полигона для испытаний инновационного нефтегазового оборудования с целью дальнейшего развития и укрепления кооперации машиностроителей и нефтяников.

«Тюменский промышленно-энергетический форум прошел успешно. Благодарю всех участников. Уверен, что результаты дискуссий и деловых встреч, состоявшихся в рамках очередного ТНФ, будут способствовать достижению технологического суверенитета и дальнейшему развитию российского топливно-энергетического комплекса», – подвел итоги форума Александр Моор.