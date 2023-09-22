Профессор Катц: Многие страны последуют примеру Польши не давать оружие ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение польских властей отказаться от поставок оружия Украине, которое они объяснили, якобы, желанием усилить собственную армию, может повлиять на других союзников Киева. Напряжение в западном обществе растёт, всё больше крепится нежелание финансировать Украину, и действия Варшавы могут стать сигналом для этого, считает профессор университета Джорджа Мейсона Марк Катц.

«Заявление польского премьер-министра о том, что Варшава прекратит поставки оружия на Украину, – большая проблема для Украины», - считает профессор.

Одной из причин такого решения Катц считает надежду Польши на то, что США согласуют ей поставки большего количества вооружения, если сочтут, что у Варшавы уже закончились ресурсы.

Ранее KP.RU сообщил, что Польша решила отказаться от новых поставок оружия Украине, после того как Киев начал угрожать польским властям из-за ограничений на ввоз зерна.