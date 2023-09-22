Протестующие в Ереване начали блокировать входы в здание правительства Армении Фото: REUTERS

В пятницу, 22 сентября, выступающие против премьер-министра Армении Никола Пашиняна граждане вновь собрались на акции протеста. Перекрывая входы и выходы, они окружили здание кабмина в центре Еревана, где проходит заседание правительства.

Участники акции также перекрыли проспект Мясникяна в столицы Армении, который связывает центр города с другими районами, а также ведет к дороге в Грузию. Об этом заявил депутат оппозиционной фракции «Армения» Арегназ Манукян в своих соцсетях, предупредив, что было перекрыто еще несколько улиц, из-за чего в Ереване возникают пробки.

Акции протеста в Ереване продолжаются четвертый день из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Участники скандируют лозунги с требованием отставки премьера Армении, который, тем временем, сообщил, что не собирается покидать свой пост.