Президент Польши Дуда заявил, что не станет баллотироваться ни на каких выборах

Президент Польши Анджей Дуда не будет баллотироваться после второго срока в 2024 году Фото: REUTERS

Президент Польши Анджей Дуда больше не станет баллотироваться ни на каких выборах. Об этом польский лидер заявил в эфире телеканала Polsat.

"Я в выборах не участвую. Полагаю, президентские выборы 2020 года были моими последними выборами в жизни, в которых я принимал участие", — сказал 51-летний политик.

Таким образом, Дуда исключил свое участие даже в выборах депутатов парламента, которые состоятся 15 октября 2023 года.

Напомним, Дуда был избран президентом Польши в 2015 году. В 2020-м он был переизбран на новый срок, который истекает в 2024 году. Согласно польской конституции, один человек не может занимать пост президента больше двух раз подряд.

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