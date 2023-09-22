Суд в ДНР пожизненно приговорил украинского пограничника за расстрел беженцев Фото: Артем КИЛЬКИН

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному заключению Дениса Гангалы, украинского сотрудника пограничной службы, расстрелявшего группу беженцев, пытавшихся покинуть Мариуполь в марте 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего старшего наводчика 23-го отряда Государственной пограничной службы Украины Дениса Гангалы», - сообщили в ведомстве.

Гангалы обвиняют в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти и в покушении на убийство двух и более лиц по тем же мотивам, а также в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.

Согласно данным правоохранителей, с 15 по 30 марта 2022 года Гангалы расстрелял из пулемёта четыре автомобиля с белыми флагами, в которых ехали украинские беженцы. Были убиты три человека. Ещё трое пострадали, но выжили.

Ранее KP.RU сообщил, что суд заочно приговорил к пожизненному сроку полковника ВСУ за обстрел Донецка.