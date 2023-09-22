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НовостиВ мире22 сентября 2023 8:18

Пашинян покинул здание правительства, несмотря на акции протеста

Протестующие окружили здание кабмина в центре Еревана, где проходило заседание правительства
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Пашинян покинул здание правительства, несмотря на акции протеста

Пашинян покинул здание правительства, несмотря на акции протеста

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян смог покинуть здание правительства республики, несмотря на попытки протестующих заблокировать выходы. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 22 сентября, выступающие против премьер-министра Армении граждане снова собрались на акции протеста, окружив здание кабмина в центре Еревана, где проходило заседание правительства.

Кроме того, участники протеста перекрыли проспект Мясникяна в Ереване, связывающий центр города с другими районами. Эта дорога также ведет в Грузию. Депутат оппозиционной фракции «Армения» Арегназ Манукян предупредила также о перекрытии нескольких улиц, что может привести к пробкам.

Напомним, акции протеста в Ереване проходят из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Участники требуют отставки премьера Армении. Тем временем Пашинян уже заявил, что не намерен покидать свой пост.