Советник главы Крыма Крючков: Набережная Феодосии перекрыта из-за боеприпаса Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На набережной крымского города Феодосия был обнаружен снаряд, в связи с чем проход граждан временно запретили. Сейчас на набережной работают сапёры, о чём сообщил «КП-Крым», со ссылкой на советника главы республики Олега Крючкова.

«На центральной набережной в районе четвертой буны проводятся работы по разминированию найденного боеприпаса», - заявил Крючков.

Известно, что снаряд сперва обезвредят сапёры, после чего его вывезут для изучения и ликвидации на специализированном полигоне. Принадлежность снаряда пока не известна, как и его тип. Напомним, что плановое уничтожение всех найденных за последнее время боеприпасов в Крыму состоится в пятницу, 22 сентября 2023 года.

Ранее KP.RU сообщил, что в Славяносербском районе Луганской Народной Республики правоохранители обнаружили схрон, в котором находились гранатомёты, мины, патроны и другие боеприпасы.