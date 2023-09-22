Экс-премьер Украины Азаров: у ВСУ заканчивается запас ракет для ПВО

У Украины заканчивается запас ракет для ПВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Украины заканчивается запас ракет для противовоздушной обороны (ПВО). Такое мнение выразил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

Экс-украинский премьер констатировал, что реакция местной системы ПВО в последние дни была минимальной.

"Противодействие ракетам старого типа также было низким, что может говорить об исчерпании запаса зенитных управляемых ракет, поэтому многие батареи не получили приказа стрелять", - написал Азаров в Telegram, отметив, что в последнее время многие важные объекты на Украине были поражены.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что по объектам военной промышленности, а также по центрам подготовки украинских диверсантов был нанесен удар высокоточным оружием большой дальности. Все цели были достигнуты и поражены.

В США также выяснили, что украинцы нередко бьют ракетами по своим же подконтрольным территориям. Так, репортеры The New York Times установили причастность Киева к удару по рынку в Константиновке в начале сентября.