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НовостиПолитика22 сентября 2023 8:31

МВД России объявило в розыск генералов ВСУ Драпатого и Николюка

СК России заявил о предъявлении двум украинским генералам заочного обвинения
Елизавета КУЗНЕЦОВА
МВД России объявило в розыск генералов ВСУ Драпатого и Николюка

МВД России объявило в розыск генералов ВСУ Драпатого и Николюка

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск украинских генералов Михаила Драпатого и Виктора Николюка. Их данные представлены в ведомственной базы разыскиваемых.

В пятницу, 22 сентября, Следственный комитет РФ заявил о предъявлении двум украинским генералам заочного обвинения. Как сообщили в ведомстве, в 2017 и 2019 годах Николюк и Драпатов командовали операцией объединенных украинских войск и под их руководством солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) произвели свыше 70 обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР, в результате чего погибли и пострадали 154 человека.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - сказано в карточках двух генералов.

Напомним, ранее МВД РФ объявило в розыск три генерала украинских войск. Как сообщалось, эти высокопоставленные украинские военные были причастны к обстрелам Донбасса, из-за чего более ста человек погибли или были ранены.