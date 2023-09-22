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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 8:42

Минобороны РФ: средства ПВО в Крыму сбили одну украинскую ракету и два БПЛА

Управляемая ракета и два беспилотника самолетного типа сбиты у западного побережья Крыма
Дарья ЧИПУРНАЯ
В Крыму сработала система ПВО

В Крыму сработала система ПВО

Фото: архив Минобороны РФ.

Министерство обороны Российской Федерации в пятницу, 22 сентября, сообщило о пресечении очередной попытки киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории страны.

Так, 22 сентября в 10:30 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) у западного побережья Крыма были обнаружены и уничтожены одна украинская управляемая ракета и два беспилотника самолетного типа.

Накануне ранним утром в пятницу Минобороны РФ также сообщило о сбитом украинском беспилотнике при подлете к Туапсе.