Власти и волонтеры в ДНР организовали встречу пленных бойцов ВСУ с родными

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Волонтеры вместе с властями Донецкой народной республики (ДНР) провели встречу пленных украинских военных с родными.

Как сообщает РИА Новости, некоторые пленные сообщили о своем нежелании идти на обмен. Украинские военнопленные заявили, что власти Украины не указывают своих бойцов в обменных списках, из-за чего они и решили остаться на российской территории.

Волонтер Марина Шифона уточнила, что это уже вторая встреча, но в этот раз, по ее словам, присутствует большие количество людей. Она также отметила, что к пленным приехали родные с Украины и те, кто переехал в Европу. Встречу устроили вместе с уполномоченным по правам человека ДНР Дарьей Морозовой.

Напомним, ранее российские военные взяли в плен группу украинских бойцов, которые сдались добровольно, используя информацию из разбрасываемых ВС РФ листовок, в которых написана инструкция для украинских солдат, не желающих больше сражаться.