ФНС России запустила сервис подбора имени для ребенка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная налоговая служба России запустила сервис, который поможет родителям подобрать имя для ребенка. Он организован на портале Единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС).

«На портале ЕГР ЗАГС запущен новый интерактивный сервис, который поможет будущим родителям выбрать имя для ребенка», - сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что всего в базе 5 тысяч реальных уникальных имен детей, рождение которых зарегистрировано в реестре ЗАГС с 1 октября 2018 года.

По данным ФНС, сервис предоставляет два способа выбора имени. Например, с помощью различных критериев: пола ребенка, наиболее часто встречающегося сочетания имени и отчества, пожеланий к популярности или редкости имени, его первым буквам или длине, а также с учетом региональных и национальных особенностей. Второй вариант – сгенерировать имя случайным образом.

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