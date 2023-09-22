Путин поздравил президента Туркмении Бердымухамедова с днем рождения Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, в ходе которого поздравил его с днем рождения. Об этом в пятницу, 22 сентября, проинформировал Кремль.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил Сердара Бердымухамедова с днем рождения», - сказано в сообщении.

Отмечается, что российский лидер также направил Бердымухамедову телеграмму с поздравлениями. В ней он пожелал президенту Туркменистана крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

В январе 2023 года Путин и Бердымухамедов по телефону обсудили практическое сотрудничество двух государств в сфере энергетики. Президенты высоко оценили достигнутый на сегодняшний день уровень российско-туркменистанского стратегического партнерства.

Ранее Путин поздравил с днем рождения белорусского лидера Александра Лукашенко, которому 30 августа 2023 года исполнилось 69 лет. Российский лидер выразил уверенность в том, что Россия и Белоруссия вместе смогут преодолеть любые трудности и обеспечить дальнейшее сотрудничество в формате Союзного государства.