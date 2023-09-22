Депутат Гончаренко: власти Украины заигрались, нужно менять подход к партнерам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в США заявил, что украинские власти заигрались, рекомендуя менять подход к партнерам.

«По визиту Зеленского - совсем не так, как было в прошлом году. И это очень важный сигнал нашей власти. Они заигрались. Надо менять подходы. Ну и усваиваем уроки. В мире ценится только сила», - заявил парламентарий.

Гончаренко* заявил о необходимости украинцам повзрослеть, поскольку у Киева нет никого, кроме Вашингтона. Депутат заявил, что если США перестанут поддерживать Украину, то страну ожидает поражение.

Напомним, Зеленский в ходе своего часового выступления перед сенаторами США по вопросу нового пакета военной помощи признал, что без поддержки стран Запада войска Украины быстро проиграют в конфликте. Тем не менее спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти не пообещал украинскому лидеру согласование нового пакета помощи.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга