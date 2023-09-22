Медведев хлестко прокомментировал разлад между Украиной и Польшей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал накал отношений между Варшавой и Киевом, отметив, что даже ближайшие союзники Украины не считают эту страну равноценным партнером, не ставя ее ни в грош.

«Всем очевидно, что даже ближайшие союзники давно не видят Украину равноценным партнером. В польский грош ее не ставят, не то что в злотый. И как только это становится невыгодным - дают от ворот поворот», - написал зампред Совбеза РФ в своем Telegram-канале.

Медведев также подчеркнул, что Киев и Варшава «перегрызлись в буквальном смысле - за корку черствого хлеба».

Напомним, Польша, Венгрия и Словакия, как и обещали ранее, на национальном уровне ввели эмбарго на поставки украинского зерна, предупреждая и о возможности расширить список для запрета. В ответ Киев объявил о запрете импорта ряда товаров Варшавы и Будапешта.

Власти Польши пригрозили ответить на такие запреты прекращением поддержки. В результате уже в среду, 20 сентября, Варшава объявила о приостановке поставок вооружений Киеву, завершая трансферы только по ранее заключенным контрактам.