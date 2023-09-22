Полиция Армении задержала более 80 человек на акциях протеста в Ереване Фото: REUTERS

Более 80 человек были задержаны в ходе протестных акциях в Ереване. Об этом сообщили в правоохранительных органах Армении в пятницу, 22 сентября.

«В течение сегодняшнего дня задержаны 84 участника акции», - приводит «Интерфакс» заявление полицейских, которые также сообщили, что задержанные обвиняются в невыполнении законных требований правоохранителей.

Напомним, в пятницу, 22 сентября, выступающие против премьер-министра Армении Никола Пашиняна снова собрались на акции протеста в центре Еревана, окружив здание кабмина, где в тот момент проходило заседание правительства.

Кроме того, протестующие перекрыли несколько улиц и проспект Мясникяна в Ереване, который связывает центр города с другими районами и с дорогой, ведущей в Грузию.

Как писал сайт KP.RU, акции протеста в Ереване проходят на фоне ситуации в Нагорном Карабахе. Участники выступают с требованием отставки премьера Армении, который уже заявил, что не собирается покидать свой пост.