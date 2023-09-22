Один человек погиб в ДТП с автобусом детской спортивной команды на Кубани, фото: t.me/mvd23krasnodar

В Краснодарском крае, на трассе Краснодар-Кропоткин, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и автобуса, перевозившего детскую спортивную команду из 22 ребят. Дети и водитель автобуса не пострадали, однако погиб водитель автомобиля «Лада Приора», о чём сообщил «КП-Краснодар» со ссылкой на пресс-службу МВД региона.

«По предварительным данным, водитель отечественной машины не уступил дорогу пассажирскому автобусу марки «Ютонг». Он имел преимущество в движении, так как двигался со стороны краевого центра в сторону станицы Старокорсунской», - сообщили в ведомстве.

Известно, что погиб 30-летний местный житель, который был за рулём отечественной легковушки. Её отбросило на проезжавший рядом Renault Logan. 37-летняя женщина-водитель иномарки не пострадала.

Ранее KP.RU сообщил, что выписанного из больницы тренера девочек-велосипедисток, которые погибли в ДТП на трассе под Санкт-Петербургом, начали защищать родители спортсменок.