Песков: в графике Путина пока нет разговора с Эрдоганом

Путин пока не планирует созваниваться с Эрдоганом Фото: REUTERS

В графике президента России Владимира Путина пока нет телефонного разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского президента также добавил, что при необходимости беседа может быть быстро организована.

Напомним, 4 сентября Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели встречу в Сочи. Их переговоры продлились не менее четырех часов. Помимо зерновой сделки и украинского конфликта, Путин и Эрдоган также обсуждали двустороннее сотрудничество Москвы и Анкары.