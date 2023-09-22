Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика22 сентября 2023 9:40

Песков: в графике Путина пока нет разговора с Эрдоганом

При необходимости беседа может быть быстро организована, уточнил пресс-секретарь президента РФ
Дарья ЧИПУРНАЯ
Путин пока не планирует созваниваться с Эрдоганом

Путин пока не планирует созваниваться с Эрдоганом

Фото: REUTERS

В графике президента России Владимира Путина пока нет телефонного разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского президента также добавил, что при необходимости беседа может быть быстро организована.

Напомним, 4 сентября Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели встречу в Сочи. Их переговоры продлились не менее четырех часов. Помимо зерновой сделки и украинского конфликта, Путин и Эрдоган также обсуждали двустороннее сотрудничество Москвы и Анкары.