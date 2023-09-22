В Кремле прокомментировали отношения Украины и Польши

Песков: трения между Украиной и Польшей будут нарастать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 22 сентября, прокомментировал отношения Украины и Польши. По его словам, Москва прогнозирует, что трения между Киевом с Варшавой будут нарастать.

«Мы с вами видим, что есть определенные трения между Варшавой и Киевом. Мы прогнозируем, что эти трения между Варшавой и Киевом будут нарастать», - заявил пресс-секретарь российского лидера.

Песков добавил, что трения Украины с Польшей будут нарастать, как и с другими странами Евросоюза.

Напомним, 15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать эмбарго на ввоз украинского зерна в ЕС, однако власти Словакии, Венгрии и Польши самостоятельно продлили этот запрет. Украина в ответ подала жалобу во Всемирную торговую организацию.

20 сентября поляки объявили о прекращении поставок вооружений Украине, завершая поставки лишь по ранее заключенным контрактам.

В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Киев сейчас «хватается за все», однако, как он отметил, Варшава должна действовать в своих интересах, поскольку утопающий может утащить с собой остальных, и в результате на помощь никто не придет.