Азаров: длительный конфликт добьет зависимую от Запада экономику Украины

Затяжной конфликт добьет зависимую от Запада украинскую экономику Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что длительный конфликт окончательно добьет экономику страны из-за зависимости киевского режима от Запада.

"Переход к затяжному конфликту добьет украинскую экономику, больше неспособную существовать без западных вложений", - написал экс-украинский премьер в Telegram.

Азаров напомнил, что в марте 2022 года национальный банк Украины напечатал 20 миллиардов гривен, что равняется приблизительно 680 миллионам долларов. В июне же объем эмиссии достиг 105 миллиардов гривен.

По мнению эксперта, "печатный станок" приближает дефолт по внешним и внутренним долгам, а долларизация украинской экономики становится более явной. В условиях регулярных западных вложений любое сокращение финансовой помощи негативно скажется на финансовой системе Украины, считает Азаров.

Ранее Азаров сравнил трещащую по швам украинскую экономику с зомби.