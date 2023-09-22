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НовостиПолитика22 сентября 2023 9:55

Песков назвал Польшу агрессивной страной, не гнушающейся подрывной деятельности

Песков: Россия и Белоруссия начеку из-за угроз, которые могут исходить от Польши
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков назвал Польшу агрессивной страны, не гнушающейся подрывной деятельности

Песков назвал Польшу агрессивной страны, не гнушающейся подрывной деятельности

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал Польшу агрессивной страны, не гнушающейся подрывной деятельности, отметив, что Минск и Москва учитывают угрозы, которые могут исходить от Варшавы.

«Что касается вооружения Польши, то, действительно, соседство с Польшей не самое комфортное для наших белорусских товарищей. Страна достаточно агрессивная, не гнушается подрывной деятельности», - заявил представитель Кремля.

Напомним, ранее появилось сообщение, что Минобороны Польши собирается провести учения на новых танках К2 у границы России, а в самом мероприятии задействуют купленную ранее у США и Южной Кореи военную технику.