Педагог Евсеева: максимальное время на "домашку" у школьника - 3,5 часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Педагог Наталья Евсеева рассказала, сколько времени должны тратить школьники на подготовку домашнего задания. Специалист дала советы, как помочь школьникам грамотно распределить учебную нагрузку.

Учитывая нормы СанПиНа, обучающиеся старших классов домашнюю работу должны выполнять за 3,5 часа (и менее), а ученики средних (6-8 классы) - за 2,5 часа в день( и менее).

Большое значение имеет правильная организация условий и распределение времени для выполнения домашней работы.

Нельзя делать уроки сразу после школы и тем более, перед сном. Ребенку необходим активный отдых в течение 30-40 минут (исключить компьютерные игры) и хороший настрой на трудное дело.

Не меньшее значение имеет и правильное рабочее место школьника. Оно должно быть удобным (предпочтительно рабочий, а не обеденный стол). Во время подготовки домашнего задания отключить все уведомления на телефоне.

Нежелательно отвлекать посторонними звуками, помогите ребенку сосредоточиться и выполнить работу самостоятельно. Родители обязаны только контролировать и разъяснять сложную тему, но не выполнять работу за школьника.

Эксперт советует чередовать труд и отдых (то есть, делать пятиминутный перерыв, чтобы размяться).

- Правильное распределение рабочего времени учащегося позволит укладываться в указанные нормы, снимет напряжение и облегчит выполнение своих обязанностей, - пояснила Евсеева «Газете.Ru».

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